12 испытаний под палящим солнцем. В Кемерове состоялся благотворительный супермарафон

Слова нашей коллеги Кристины Баяновой, участницы первого сезона «Битвы во имя добра» настраивали и мотивировали. Ровно за месяц до испытаний, придуманных организаторами супермарафона, команда Первого губернского забыла о том, что вечера можно томно провести перед телевизором. Ежедневные забеги, заплывы, заходы в тренажерные залы… Мышцы подкачали, дыхание поставили. Все пригодилось.

Комсомольский парк. На центральной аллее – 15 команд, более сотни участников и болельщиков. Натренированные и заряженные позитивом, готовые сразиться за главный приз – полет на воздушном шаре.

Новые испытания ожидали участников битвы на 12 площадках по всему городу. Командам нужно было показать себя на каждой, выполнив задания максимально правильно и как можно быстрее. Именно от этого зависела сумма набранных баллов. Жаркий, в прямом и переносном смысле, супермарафон открыли бег на скорость и гонка на велосипедах. Первыми быть всегда тяжело… Но режиссеров Ивана Бельского и Ксению Гальневу это не испугало. На монтаже и не такое видали.

Ни отдохнуть, ни посидеть, ни даже полежать на траве нашим режиссерам так и не удалось. Впрочем, как и другим участникам супермарафона. Всех уже ожидала пожарная часть, на территории которой нужно было показать себя сразу в нескольких испытаниях. Припарковать пожарную машину и пройти кросс-фит с говорящим названием – адский.

Припарковать многотонную пожарную машину – целое искусство. Не сбил ни одного конуса, вовремя затормозил, и это – умея водить машину только на автоматике. Имя суперводителя – Илья Фомин. Должность – шеф-редактор сайта СТС-Кузбасс. Теперь, почти наверняка, по совместительству помощник кемеровских пожарных.

Адские испытания на опаленной солнцем площадке пожарной части продолжил адский кросс-фит. Тянули штангу, толкали гантелю, упражнялись на резиновом коврике завершая все прыжками на степ-площадке. И кто знает, смогла бы команда Первого губернского закончить этот марафон, если бы не пирожки, которыми все подкрепились, благодаря запасливому звукорежиссеру Елизавете Щелкановой. Правда о том, сколько пирожков помогают успешно пройти это испытание, Лиза благоразумно умолчала.

Не помешали пирожки и на веревочном городке. Пожалуй, самом сложном этапе этого супермарафона. Только представьте. Среднее расстояние тонкой канатной трассы над землей – пять метров. Дистанция от старта до финиша – несколько десятков. Пройти все нужно как можно быстрее. Держаться при этом можно только за веревки, которые так и норовят ускользнуть. Как из под рук, так и из под ног. Испытание не для слабонервных.

Усидеть на отшлифованной сотнями седоков спине мощного быка, пусть и механического, очень непросто. Впрочем, как и попасть с первой попытки в мишень стрелой из арбалета, воткнуть в дерево нож или топор, наколоть не более чем за минуту дрова для шашлычка или коснуться рукой пяти меток в воздушном потоке аэротрубы. Не говоря уже о поедании бургеров на скорость. Супермарафон, за время которого команды порвали не одну пару кроссовок, промочили потом не одну пару маек и натерли на ладонях не одну пару мозолей, продолжался почти восемь часов. И, наверняка, каждый мечтал занять первое место. Но увы – команд 15, а первое место – одно. И досталось оно коллегии адвокатов. «Юрпроект» победил. Уже второй раз подряд.

Результат – полет на воздушном шаре, подаренный команде победителей организаторами «Битвы во имя добра» кемеровским клубом Rotary. Но главное, конечно, не это. Главное, у кемеровских мальчишек и девчонок с ограниченными возможностями совсем скоро появится еще одна возможность почувствовать всю полноту жизни. Третья детская игровая площадка. Первые две были открыты на собранные во время благотворительного марафона средства в доме творчества рудничного района и в парке «Антошка». Так что благородные цели – это реально. Если за дело берутся благородные люди.