Сегодня утром из областного центра стартовал по маршруту Кемерово-Новокузнецк известный марафонец Дмитрий Ерохин

Бегун на сверхдлинные дистанции решил поздравить родной город Новокузнецк с 399-летием и преодолеть для этого расстояние в 230 километров. Финишировать Дмитрий планирует 1 июля – в День города.

Дмитрий по профессии юрист, увлёкся бегом на длинные дистанции больше десятка лет назад. Первая дистанция – 42 км. С тех пор Дмитрий преодолел тысячи километров во время более 30 марафонов – забег через пустыню Сахара, благотворительный забег Москва-Сочи накануне Олимпиады, 1200 километров по берегам Байкала. В конце мая Дмитрий участвовал в забеге на Эверест и вошёл в топ-10 Эверест-марафона. Теперь этот ряд марафонов пополнит и Кузбасский.