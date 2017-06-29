Аграрии Кузбасса и соседних регионов собрались сегодня на «Кузбасском дне поля» в Промышленновском районе

Русское поле. С одной стороны – колосья пшеницы, с другой – цветущий рапс. Сегодня здесь гости со всей Сибири: Томская, Новосибирская и Омская области, Алтайский край. Повод – узнать секреты кузбасских аграриев, как получить отличный урожай. Жидкие минеральные удобрения – вот одно из ноу-хау наших селян. Экспериментально в этом году часть засеянных полей Промышленновского района получили свою норму удобрений.

В начале полевого сезона 2017 года администрация Кемеровской области совместно с руководителями крупного химического предприятия определили хозяйства, которые получили новый вид удобрений на льготных условиях. Преимуществ у жидких азотных удобрений много. В отличие от гранулированных они не впитывают в себя влагу. Поэтому даже в солнечную жаркую погоду без осадков растению хватает воды. Также удобрения безопасны: они не накапливаются в растениях, не вымываются подземными водами, поэтому безвредны для животных и птиц. Использование таких удобрений позволит увеличить урожайность до 30-40 процентов.

Жидкие азотные удобрения – разработка не последняя. К следующему году специалисты планируют подготовить партию растворимых сложных удобрений, в которых, кроме азота, будут присутствовать фосфор, сера и калий. Чтобы почва получала комплексное питание. Вопросы удобрений стали только частью форума. Для гостей также работала и выставка техники: современные зерноуборочные комбайны, агрегаты для заготовки кормов, опрыскиватели, тракторы.

Особое внимание в современной технике – к условиям труда рабочих. В кабине кондиционер и усовершенствованная техника отопления. Машины работают, почва обогащается удобрениями, лето продолжается. И уже в ближайшем будущем мы узнаем, каким будет тот самый экспериментальный урожай 2017-го.