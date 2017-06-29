В Мысках открылся детский лагерь «Гвардеец»

Занятия по огневой подготовке в 12 лет – это реально. Третий сезон подряд огромной популярностью среди школьники мысков пользуется военно-полевой палаточный лагерь «Гвардеец». Опытные инструкторы учат детей ориентироваться на местности и правильно читать карты, строевой ходьбе, оказанию первой медицинской помощи.

Автомат Калашникова. Разборке и сборке, а так же умению правильно обращаться с этим всемирно известным оружием, посвящена большая часть курса молодого бойца. Норматив – как в армии, на оценку «отлично» – разобрать за 13 секунд, собрать за 23. Помимо военной ребята занимаются и спортивной подготовкой, играют в футбол и волейбол, участвуют в легкоатлетической эстафете.

Ранняя военная подготовка детей – это просто желание или необходимость? Трудно ответить однозначно. Но, считают организаторы, выполняя боевые задачи, пусть и в игрой форме, дети учатся быть уверенными в себе, и в случае возникновения непредвиденной экстремальной ситуации, наверняка, не растеряются, а смогут быстро принять единственное верное решение. По планам военный палаточный лагерь «Гвардеец» в этом сезоне за три смены примет более 130 подростков.