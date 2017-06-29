В Березовском приступили к сборке чаши, в которой будет гореть праздничный огонь Дня шахтера

Изящный сосуд высотой в полтора метра сложно было сделать лёгким и прочным одновременно. Но мастера продумали все нюансы, и каждый, казалось бы, декоративный элемент, одновременно будет делать конструкцию более устойчивой.

Чашу для областного Дня шахтера по просьбе Губернского телерадиоканала создают работники и ученики Березовского политехнического техникума. Мы не просто так доверили ответственную работу ребятам. В этих стенах обучаются не только сварщики, автомеханики и повара. В первую очередь здесь получают знания будущие горнорабочие: обогатители, подземные электрослесари, ремонтники горного оборудования.

В каждый этап своей будущей работы студенты вникают не только через теорию. Практика здесь первостепенна. Всё, что можно было уместить под крышей в натуральную величину: конвейерную ленту, гидравлические крепи разных моделей и даже угледобывающий комбайн – разместили в учебных мастерских. Остальные механизмы делали сами учащиеся. Такой учебный процесс реализуется в каждой из десяти образовательных программ. Будущие автомеханики перебирают карбюраторы, балансируют колеса, проверяют сцепление, учатся ремонтировать автомобили. Повара колдуют над блюдами, не забывая о технологии приготовления и чистоте рабочего места.

А главное, здесь есть место творчеству. Тут и там встречаешь то ажурный велосипед, то стилизованный паровоз. И всё это – воплощённое творчество студентов Берёзовского политехнического техникума. Именно эта творческая жилка подтолкнула нас доверить один из главных символов предстоящего праздника в руки этих ребят. И, судя по результатам, выбор оказался правильным.