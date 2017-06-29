В Новокузнецке состоялось совещание по вопросам реализации программ развития моногородов

В мероприятии приняли участие представители Фонда развития моногородов и областного департамента инвестиций и стратегического развития.

Обсудили не только соответствие хода строительства проектной документации, но и осмотрели площадки строительства объектов инфраструктуры. Так, делегация уже побывала на севере Кузбасса, который теперь славится нефтепереработкой. Но Новокузнецк – особая площадка, более масштабная. Поэтому и работы здесь предстоит немало. Сейчас в городе ждут не только интересных инвестиционных проектов, но и комиссию по формированию заявки на получение статуса территории опережающего социально-экономического развития, что даст Новокузнецку возможность получить существенные льготы для бизнеса.