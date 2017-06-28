C 31 июля по 9 августа в Кемерове пройдет одиннадцатая Всероссийская открытая полевая олимпиада юных геологов

Утром – на скалы в поисках полезных ископаемых и уникальных минералов, после обеда – время все записать и проложить геологический маршрут. Так проходит каждый день обычных студентов-геологов 1 курса во время практики. В этом году в Подъяково к ним присоеденились и более юные коллеги, которые в этом году представят Кемеровскую область на 11 Всероссийской открытой полевой олимпиаде юных геологов. Команда состоит из 8 человек: 5 юношей и 3 девушки 15-17 лет.

За 10 дней олимпиады ребятам предстоит выполнить 12 геологических испытаний, по итогам которых будет определятся победитель в общекомандном и личном зачете. Каждый участник должен пройти от 2 до 4 соревнований. Установка палатки и разведение костра – два этапа одного из соревнований, которое называется организация полевой стоянки. Оно по традиции проводится в первый день олимпиады. Юные геологи и во время практики находят время потренироваться собрать палатку на скорость. Если раньше им требовалось на это 4 с половиной минуты, то сейчас ставят за 56 секунд.

Ребята уже участовали в прошлом году в подобной олимпиаде. Она проходила в Казахстане. Но это было больше лишь первое знакомство с геологией. Но несмотря на отсутствие солидного опыта, заняли 3 место.

До начала олимпиады остался месяц. Юные геологи к испытаниям готовятся каждую минуту. Ведь им предстоит сразиться с 39 командами из России и стран ближнего зарубежья. Поэтому утром – на скалы в поисках полезных ископаемых, и уникальных минералов, после обеда – время все записать и проложить геологический маршрут.