Чтобы лето было безопасным. По Кузбассу курсирует мобильный автогородок

На практике школьники и детсадовцы проигрывают все ситуации, которые могут с ними случится на дороге.

На велосипедах и самокатах, скейтбордах и веломобилях. Соблюдая скоростной режим и уступая друг друг дорогу, чтобы не возникло дорожно-транспортного происшествия, юные жители Лесной поляны спешат в мобильный автогородок. Здесь уже готов пешеходный переход с настоящими светофорами для детсадовцев, полоса препятствий для школьников, а для выпускников – тесты на знание правил дорожного движения.

Но самым сложным для ребят оказалось расставить соответствующие дорожные знаки на интерактивной карте. Если с основными, такими как пешеходный переход, жилая зона справились за считанные минуты, то лежачему полицейскому долго не могли найти правильное месторасположение.

По статистике именно летом случается больше всего дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Ведь большую часть свободного времени школьники проводят на улице и на тех же велосипедах катаются по проезжей части. Мобильный городок, полученный по федеральной программе, презентовали в областной столице в марте. Теперь каждую неделю он колесит по Кузбассу, останавливаясь в летних и пришкольных лагерях, сельских территориях, на городских площадях.

Как говорят специалисты, именно в такой игровой форме, без нравоучений, дети лучше всего запоминают правила дорожного движения, и конечно, собственный пример родителей. Если мама перебегает с ребенком через дорогу в неположенном месте, навряд ли он будет в следующий раз переходить ее по пешеходному переходу…