Пять творческих площадок, в самом центре города. Два часа в прямом эфире. Журналисты Первого губернского искали ответ на вопрос: «Какой он, человек из Кемерова?».
Тысячи кемеровчан посетили уличный фестиваль «Детализация»Другие новости от 26.06.2017
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