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Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

Тысячи кемеровчан посетили уличный фестиваль «Детализация»

Другие новости от 26.06.2017

Пять творческих площадок, в самом центре города. Два часа в прямом эфире. Журналисты Первого губернского искали ответ на вопрос: «Какой он, человек из Кемерова?».

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