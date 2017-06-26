В Кемерово прошли спортивные мероприятия в рамках празднования Всероссийского Олимпийского дня

Накануне в Кузбассе прошли физкультурные и спортивные мероприятия в рамках празднования 18 Всероссийского Олимпийского дня, посвященного Олимпийским зимним играм 2018 года в Пхенчхане, Корея. Несколько тысяч жителей и гостей областной столицы пришли в парк имени Веры Волошиной, чтобы доказать всем и себе, чего они стоят на самом деле.

С самого раннего утра в парк начали приходить люди, способные личным примером доказать, что они достойно могут нести звание спортивной элиты Кузбасса. Организаторы устроили почти 30 сложнейших испытаний, за прохождения каждого из которых участнику вручали 1 балл. Чем больше баллов, тем больше призов. Перед официальный открытием гостей ждало боевое шоу от действующих обладателей чёрного пояса по тхэквондо.

Весёлые старты, батуты, бицепс-шоу, настольный хоккей, чемпионат по флорболу и мастер-класс от футбольного фристайлера. Также гости праздника могли полетать в аэро-трубе, покататься на сигвеях и даже в водном зорб-шаре.

Во время праздника мастер спорта международного класса, чемпион мира по тайскому боксу Семён Шелепов получил диплом Олимпийского комитета России в номинации «Соблюдение принципов справедливости на протяжении всей карьеры».

Жители Кузбасса в очередной раз доказали, что угольное сердце России – ещё и спортивный центр.