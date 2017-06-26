На «Кузбасс FM» прошел семичасовой антинаркомарафон

На календаре 26 июня – Всемирный день отказа от наркотиков. Наши коллеги, диджеи радио «Кузбасс FM», провели семь часов прямого эфира, общаясь с областными специалистами в этой области и бывшими зависимыми.

В студии радио сегодня разрушили самые распространенные стереотипы. Например, о том, что наркозависимые – это люди определённого склада: легковнушаемые и слабохарактерные. Специалисты утверждают: это не так. Наркомания – это болезнь. И её нужно лечить.

Семь часов прямого эфира… Гости, меняющиеся каждые 20 минут… Все, кто приходил сегодня в студию «Кузбасс FM», могут рассказать тысячи историй о тех, кто сейчас ведёт борьбу с опасными веществами, или о тех, кого принято называть бывшими наркоманами. Да, бывшие наркоманы существуют.

В Кемерове на лечении в наркодиспансере в данный момент находятся около тысячи зависимых. И эта цифра имеет тенденцию к снижению.

Антинаркотический марафон на «Кузбасс FM» завершен. Возможно, именно сегодняшний день для кого-то станет началом новой жизни без зависимости.