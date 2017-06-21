В областном центре проверили социально значимые объекты

В первую очередь кемеровские власти побывали в детских дошкольных учреждениях, которые были отремонтированы или реконструированы.

Сегодняшний объезд – это финальный этап большого городского проекта по развитию дошкольного образования. На текущий день в Кузбассе полностью решён вопрос с очередями в детские сады для детей в возрасте от трёх до семи лет, сложнее ситуация для самых маленьких. На протяжении последнего десятилетия в Кемерове, впрочем как и в Кузбассе, растет рождаемость, что влияет на рост очередей в дошкольные учреждения. Для того, чтобы решить эту проблему, необходимо строить новые детские сады, но порой сделать это в рамках существующей плотной городской застройки невозможно. Поэтому властями Кемерова было принято решение – реконструировать уже имеющиеся свободные площади под младшие группы.

Меняется демографическая ситуация – меняется и ситуация в области законодательства и норм. Большинство зданий детских садов и школ было построено почти полвека назад. Тогда, к примеру, нормальной считалась ширина в 90 сантиметров для лестничного пролёта. Сейчас из-за требований пожарной безопасности эта цифра должна быть больше минимум на 30 сантиметров. Это необходимо для беспрепятственной эвакуации. Следовательно здание приходится разбирать практически до фундамента и строить заново.

В среднем ежегодно в Кемерове рождается около 7 тысяч детей. По сравнению с ситуацией 20-летней давности эта цифра больше практически вдвое. За темпами рождаемости стремятся успеть и темпы строительства. В первую очередь развивают дошкольную инфраструктуру в новых районах города. Уже в ближайшее время долгожданные звуки монтажа строительных свай услышат в Рудничном районе, на Притомском проспекте и в микрорайоне «Верхний бульвар». Цель на сегодня – создание новых 5 школ, каждая из которых рассчитана на 1000 учеников. Проект уже разработан и направлен в Москву для решения вопросов софинансирования.