Кемеровские йоги устроили 3-часовое занятие на крыше высотного здания

5:46 на часах. Несмотря на такое раннее время, эти люди почти все бодры, полны сил и что-то задумали. На митингующих явно непохожи, в руках спортивные коврики, а их цель – попасть в жилой дом. Лифт, кнопка последнего этажа, цель достигнута.

Как только йоги удобно расположились и открыли свои чакры миру, тут же выглянуло солнышко из-за туч. Сегодня эта древняя духовная практика очень популярна. Характеризуя ее, можно провести десятки эпитетов: поиск гармонии тела и духа, медитация, философия, наука, исследование тайн собственного сознания и психики. Каждый находит что-то для себя особенное.

У ведущей утренней программы «Включайся» Алины Старокоровой вместо прямого эфира сегодня тоже духовно-физическая практика. Вставать так рано – уже привычка. А чтобы быть бодрой и полной сил на всех телеэкранах региона, старается ежедневно уделять полчасика йоге. Перед тем, как сказать: «Доброе утро, Кузбасс!».

Как говорят гуру, йога начинается не на коврике, йога начинается в сердце. И прежде, чем ей заниматься, необходимо стать доброжелательным, правдивым, честным. По их утверждениям человек, совершающий подлые и нехорошие поступки, обычно заболевает болезнями желудочно-кишечного тракта, а человек капризный и вечно чем-то недовольный имеет проблемы с печенью. Так как нравственность находится в тесной связи со здоровьем человека.

Причем в Индии йогой занимались и занимаются, в основном, мужчины. У нас же, в России, да и на Западе, как-то так получилось, что приверженцы этой практики, в основном, представительницы прекрасного пола.

Занятия под открытым небом продлились 3 часа. Сегодня этот йога-марафон еще и благотворительный. Собранные средства пойдут на строительство детских площадок для детей с ограниченными возможностями.

Тех, кто не успел сегодня «пойожится» на крыше, ждут в парке Жукова в это воскресенье в 10 часов. Любой горожанин сможет попробовать свои силы и, для начала, принять хотя бы позу дерева.