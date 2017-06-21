Компания СПИК начинает строительство нового микрорайона на Южном в Кемерове

Жителями микрорайона уже через 5 лет станут порядка 7000 человек. Здесь не будет типовых решений: проектировщики перенимали лучший опыт Новосибирска и Москвы. Это новые фасады, подземные парковки, современные лифты, концепция входа в подъезд с грунта – без пандусов и ступеней. У жителей микрорайона будет собственный закрытый тематический парк, спортивные площадки, велодорожки, торговый центр. Здесь не просто продают квадратные метры, а формируют среду обитания. И всеми этими преимуществами будут пользоваться жители даже самых маленьких квартир – от 27 квадратных метров.

Сегодня торжественную забивку первой сваи посетил глава города, давший высокую оценку проекту.

Первые жильцы здесь появятся уже в четвертом квартале 2018-го. Успеть можете и вы: цены за квадрат стартуют от 39000 рублей.