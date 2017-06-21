В Таштаголе в водохранилище утонул четырнадцатилетний подросток

Спасти человека из помещения, наполненного дымом – задача для профессионала. Однако в защитных костюмах и противогазах не сотрудники спецслужб, а дети. Которые только учатся быть спасателями. Тринадцать команд со всей Сибири приехали в Новокузнецк, чтобы испытать себя и побороться за звание лучшего. В этом году региональные соревнования «Юный спасатель» провели в Кузбассе.

Героями здесь не рождаются, а становятся. Легенда этапа максимально приближена к реальности. После пожара здание частично разрушилось. Лестница обвалилась. А человека придавило бетонной стеной. Юным спасателям необходимо с помощью профессионального снаряжения забраться на второй этаж, освободить раненого и эвакуировать. Для многих участников такое задание оказалось серьезным испытанием. Ребята совершали ошибки, теряли баллы, но не сдавались.

Учения на воде – еще один этап соревнований. Сейчас – особенно актуальный. В Кузбассе только в минувшие выходные уже утонуло четверо детей. Поэтому в отработку навыков спасения в водоеме включены практически все возможные ситуации. Ребята бросали спасательный круг, управляли лодкой и вытаскивали пострадавшего из воды.

Полученные навыки могут пригодиться участникам и в обычной жизни. Так случилось в прошлом году с кузбасским школьником. Даниил Горн из Яйского района стал свидетелем несчастного случая. Зимой семилетний ребенок случайно упал в озеро и начал тонуть. Даниил не растерялся и бросился за мальчиком в ледяную воду. За смелость и храбрость губернатор Аман Тулеев наградил юного героя медалью «За спасение утопающих».

В региональных соревнованиях школьники смогли испытать себя практически в каждой чрезвычайной ситуации, с которыми ежедневно сталкиваются спасатели. Огонь, вода, дым, завалы и аварии – участники не просто проходили очередные этапы, а приобретали новые знания. Цена которых – жизнь человека.