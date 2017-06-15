День медицинского работника отметили в Кемерове. История одного доктора

Новый день, новый обход, новый шанс на здоровую жизнь для очередной пациентки. В гинекологическом отделении здоровье каждой под наблюдением Ларисы Даниловой. Каждое утро вместе с доктором Даниловой в эти палаты приходят надежда на максимально быстрое выздоровление и любовь к здоровой жизни.

За 25 лет работы, как и у любого специалиста, у Ларисы Даниловой бывали сложные пациентки, но работа с каждой из них была важной каплей в море опыта. Она сама уже давно перестала считать, сколько женщин прошло через её руки. Ещё утром она собственными руками делала операцию очередной пациентке, а уже через пару часов получила областную награду.

Вместе с Ларисой Даниловой медали, дипломы и сертификаты на беспроцентные ссуды получили ещё 128 медработников со всей области. Каждый год на торжественных приёмах принято подводить итоги прошедших 12 месяцев. Вот свежие цифры: 133 государственных медорганизации области модернизировано, закуплено 565 единиц самой современной техники и отмечен тринадцатый день рождения Поезда здоровья. А сейчас в регионе работают над созданием проекта «Бережливая поликлиника», который должен сделать больницы удобными и для пациентов, и для самих работников медицины.