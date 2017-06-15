Дороги Новокузнецка – под прицелом видеокамер

В сети появился ролик под названием «Как в Новокузнецке кладут новый асфальт в лужи». Кадры мгновенно привлекли внимание не только общественности, но и контролирующих.

Помешал ли дождь ремонту дорожного полотна или несмотря на непогоду рабочие продолжали укладывать асфальт? Видео стало объектом внимания сотрудников управления дорожно-коммунального хозяйства Новокузнецка.

Если асфальт укладывали на мокрую дорогу – в составе нового покрытия обязательно будет присутствовать влага. А это уже недопустимые показатели. Полотно прослужит недолго. Таких примеров некачественного дорожного ремонта в Новокузнецке хватает. Улица Сеченова – один из них. Замену асфальта здесь произвели в 2014 году. Сейчас дорога больше напоминает морскую волну и становится для автолюбителей настоящей полосой препятствий.

Чтобы дороги стали по-настоящему качественными и безопасными, в Новокузнецке разработали многоуровневую систему контроля.

Проконтролировать качественное выполнение ремонтных работ может каждый новокузнечанин. Любые фото- и видеоматериалы, которые вызывают сомнения в соблюдении технологии, будут рассмотрены специалистами. Но далеко не всегда ответственность лежит только на дорожниках.

Буквально вслед за техникой укатывать асфальт начинают автолюбители. Многих не смущает то, что ремонт еще не закончен. Хотя, в идеале, по свежему полотну даже после завершения ремонта не рекомендуется ездить 24 часа. Но запретить движение дорожники не в праве. Поэтому надеются на сознательность водителей…