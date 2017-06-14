В Кемерове открылся дилерский центр «Лада»

Даже дети знают, где продают супер-автомобили. В Кемерове открылся дилерский центр «Lada-Азия-Авто», построенный по последним стандартам АвтоВаза. На площади 1500 квадратных метров располагаются шоу-рум, где представлено 10 автомобилей, и сервисная зона с 9 постами.

Лада – народный автомобиль, который сочетает в себе качество и цену. Самые популярные модели сегодня – Веста и Икс-Рей.

Перед салоном располагается широкий модельный ряд Lada, на любом автомобиле можно пройти тест-драйв. И выбрать свою машину, которая будет вашим верным помощником по пути на работу и в дальних путешествиях.