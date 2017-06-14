Новокузнечанин побывал в аномальной зоне Хакасии

Пещера Кашкулак или пещера Черного дьявола в Хакасии до сих пор остается предметом исследования многих ученых. Одни считают ее аномальной зоной, другие уверены – это место обладает необъяснимой силой.

Острог Кузнецкого Алатау, Хакасия. Нам одном из склонов горы уже много лет существует пещера, которую местные жители прозвали пещерой Черного дьявола. Она известна тем, что в давние времена шаманы использовали ее для жертвоприношений духам. С конца семидесятых это место пытались исследовать десятки ученых, чтобы объяснить мистические явления – чувство необъяснимого страха, которое возникает практически у каждого, кто спускается в подземелье, а также слуховые и тактильные галлюцинации. Но самая удивительная легенда об этом месте – внезапное исчезновение целой экспедиции. Якобы в 1960 году пещеру посетила группа из двадцати студентов. На поверхность выбраться удалось лишь двоим.

Новокузнечанин Иван Костаев увлекается мистикой уже больше двадцати лет. Изучает йогу, техники холотропного дыхания и медитации. В шестилетнем возрасте после серьезной аварии перенес клиническую смерть. Уверяет: в этот момент видел свое тело со стороны. С того времени необъяснимые и паранормальные явления стали интересовать Ивана больше всего. И таинственная пещера Кашкулак не стала исключением. Собрав группу единомышленников, мужчина отправился в путешествие, чтобы проверить необъяснимое воздействие загадочного места на себе.

Многие туристы спускаться в пещеру не рискуют. Исследуют ее на верхнем участке, так как путешествие к нижним гротам довольно опасное. Приблизительная высота – почти пятьдесят метров. Но новокузнецкого мистика такие трудности не пугают.

Откуда исходит таинственный гул, почему большинство людей видят галлюцинации и испытывают леденящий страх? До сих пор эти вопросы остаются без ответов. Но сколько бы тайн не хранила в себе загадочная пещера Кашкулак, отправляться в опасное путешествие стоит лишь подготовленным туристам. С необходимым оборудованием и снаряжением.