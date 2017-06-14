Новокузнецкий цирк наполнился водой

Только речь идет не о потопе, а о новом представлении, где все номера артисты выполняют над водой или на ее поверхности.

Цирк на воде – уникальное шоу. Завораживающие номера воздушных гимнастов и акробатов, выполняющих трюки над водной гладью, не оставят равнодушным ни одного зрителя.

Водный танец змеи и человека. Обезьяны, которые не боятся высоты и поражающий разум номер с мгновенным переодеванием – далеко не все сюрпризы, которые ожидают зрителей. Новокузнецкий цирк приглашает жителей и гостей города на удивительное представление «Цирк на воде», которое продлится до 9 июля.