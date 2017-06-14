Губернский телеканал отправился… в горы

Наши журналисты вооружились ледорубами и альпинистским снаряжением, чтобы покорить очередную вершину нового сезона вещания и сделать идеальные кадры в необычных для себя образах.

Рюкзаки и ледорубы, обвязки и страховочные тросы. Мы примеряли на себя не только снаряжение, но и образы. Кавказские пленники и горные нимфы сменяли друг друга перед объективами камер. Цель – идеальные снимки. И чтобы достичь её, нужно карабкаться всё выше и выше, что для нас является уже привычным делом.

Эта фотосессия запомнилась ещё и довольно неожиданным мастер-классом. Виктор Сохарев – самый опытный и самый спортивный в нашей редакции – учил молодёжь вязать страховочные тросы. И пусть поднялись мы лишь на пару метров над землёй, но эффекта настоящего восхождения к вершинам добились.

Даже часть рабочего дня на природе для редакции Губернского телерадиоканала – крайняя редкость, и пока одни изобретали позы для наиболее эффектных снимков, другие наслаждались внезапным отдыхом. Но лишь несколько минут, ведь каждый будний день в 19:30 мы должны быть в студии, чтобы покорять новые вершины для вас, наши зрители!