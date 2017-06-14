Обрушится ли «нехороший» дом в Кемерово?

Жители многоэтажки на проспекте Химиков, 19 беспокоятся, что из-за ремонтных работ на первом этаже их дом может разрушиться. Об этом они написали в интернете.

Обращение недавно поступило в администрацию города Кемерово. На первом этаже дома ведется строительство магазина. И местные жители беспокоятся, а не спровоцируют ли строительные работы, обрушение многоэтажки?

Первый этаж здания изначально планировался как нежилое помещение. Он имеет балочное строение – основной упор приходится на колонны, а стены не являются несущей конструкцией. И по факту, объясняют представители подрядной организации, это не реконструкция, а капитальный ремонт помещения, на что не требуется разрешение каких-либо органов. Достаточно согласия жителей этого дома.

Однако, судя по протоколу проведения общего собрания жителей, речи о переустройстве окон в двери не было. Жители подписывали согласие об устройстве эвакуационных выходов этого нежилого помещения.

После поступления жалобы в администрацию города представители управления архитектуры и градостроения Кемерова провели проверку. Пока в этом деле больше вопросов, чем ответов. Подрядчик предоставил в Управление архитектуры и градостроения администрации Кемерова проект и другие документы, но, со слов специалистов, не все из них соответствуют образцу.

Сейчас жалобой заинтересовался и региональный Следственный комитет. По результатам проверок будут приняты решения. А пока жильцам остается только ждать. Мы будем следить за развитием этой ситуации.