Уроки национальных культур. В Новокузнецке начала работу этношкола

Несмотря на летние каникулы ребята продолжают штудировать учебники. Правда, занятия в этой школе не совсем обычные. Как и ученики. Все они выходцы из стран СНГ. И знания здесь не столько получают, сколько обмениваются ими друг с другом. Национальными обычаями и традициями.

Совпадение или нет, но познакомиться с ребятами нам удалось во время урока тележурналистики. Ученики этношколы смогли наблюдать за работой оператора и корреспондента. А самый смелый, Шахрез Зайнидинов, попробовал себя в роли журналиста.

Итогом обучения тележурналистке станет настоящий видео сюжет. Который ученики снимут и смонтируют сами.

К слову, в Кузбассе уже есть аналоги этношколе. Каждое лето во время каникул в Новокузнецке и Кемерове для детей-мигрантов открывает свои двери лингвистический лагерь «Белый журавль». Где школьники всех возрастов обучаются русскому языку, культуре речи, музыке и народному прикладному творчеству. В этом году лагерь посетят 75 детей.