Сегодня школьники сдавали ЕГЭ по русскому языку

Предмет – обязательный. Наравне с математикой. Результаты экзамена станут известны после 20 июня, а пока школьникам предстоит набраться терпения, а кому-то сдать еще пару экзаменов.

Меняются годы, времена, а школьники, как их мамы и папы, бабушки и дедушки, перед экзаменами совершают ритуал на удачу. Сегодня выпускникам предстояло показать как они разбираются в лексике и фразеологии, фонетике и синтаксисе. Тестовые задания по русскому состоят из двух частей: 24 задания с кратким ответом и сочинение.

3 часа 30 минут – столько времени отведено на экзамен по русскому. Все это время за учениками наблюдают не только учителя, но и видеокамеры. Достал шпаргалку или телефон – ЕГЭ не зачтут! Пересдать можно только в следующем году.

Для одних сегодня крайний экзамен, другим предстоит еще показать свои знания. Профильные требования в вузах разные, как и проходной бал.

Если школьник действительно учился и выполнял все задания, сложностей с ЕГЭ не возникнет. К тому же такая система является удобной для самих учеников. Ведь не нужно писать экзамены дважды – при окончании школы и при поступлении в вуз. Сразу после сдачи все поспешили забрать свои телефоны. Ведь больше 3 часов без телефона для современного поколения, наверное, даже большее испытание, чем ЕГЭ.