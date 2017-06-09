LIEBHERR в Кузбассе: в Белове открылся ремонтно-складской комплекс «Либхерр»

Строительство велось с 2014 года, объем инвестиций в проект составил более 20 млн евро. В регионе уже работает больше 300 единиц техники «Либхерр».

Горные экскаваторы, краны, бетононасосы… А теперь на рабочий маршрут выйдет и горный самосвал T-264. Это первый в России карьерный самосвал Liebherr. Объем двигателя – 2700 лошадиных сил, он может работать без дозаправки 24 часа. Теперь техническое обслуживание всего оборудования будет непрерывным. И максимально оперативным.

Ремонтно-складской комплекс в Кузбассе стал третьим крупным комплексом Liebherr в России. Кстати, теперь здесь будут не только ремонтировать технику, но и восстанавливать необходимые компоненты. Например, дизельные двигатели. Все специалисты регулярно будут проходить обучение.

Техника Liebherr показала: она способна на многое. Зрителей удивляли танцующие погрузчики и краны. Которые теперь будут работать и, что важно, обслуживаться в Кузбассе.