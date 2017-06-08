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Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

В одном из поселков Ленинск-Кузнецкого района наступила засуха

Другие новости от 08.06.2017

Причина далеко не в природных явлениях или климатических условиях. С чем связан дефицит воды? Смотрите наше расследование в следующих выпусках «Других новостей».

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