В одном из поселков Ленинск-Кузнецкого района наступила засуха

Причина далеко не в природных явлениях или климатических условиях. С чем связан дефицит воды? Смотрите наше расследование в следующих выпусках «Других новостей».
В одном из поселков Ленинск-Кузнецкого района наступила засухаДругие новости от 08.06.2017
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- 07.06.17
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