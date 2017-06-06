Шоплифтеры: воровство как развлечение. Модное в столице криминальное хобби дошло и до Кузбасса

Обычные воришки, но на молодежном сленге – шоплифтеры. В социальной сети это движение набирает популярность среди тех, для кого воровство в магазинах превратилось в криминальное хобби. Они не клептоманы: крадут для того, чтобы вкусно поесть, модно одеться или заработать на перепродаже краденного. Причем не стесняются своего ремесла и постоянно публикуют в соцсетях отчеты о том, как, когда и что украли. География постов от Москвы и до Читы.

Чаще всего шоплифтеры наведываются в продуктовые магазины, реже – в магазины одежды, а истинные мастера своего дела могут украсть даже бытовую технику. Эти воришки не составляют список покупок, а выносят все, что могут.

Шоплифтеры в соцсетях продают даже специальное «снаряжение», которое размагничивает контрольные устройства на товарах и «отражает сумки, чтобы украденное не звенело при проходе через рамки». Моральных терзаний участники групп не испытывают, некоторые из них даже работают по заказу, продавая товар за 50% стоимости.

Те, кто боятся попасться на краже, стараются брать товары не дороже 1 тысячи рублей – за это грозит лишь административная ответственность. Чаще всего – штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного или административный арест на срок до 15 суток.

Рано или поздно, каким бы ловким вор ни был, он все равно попадется. Ломать свою судьбу, отбывая срок в тюрьме – глупость, за которую придется расплачиваться, порой, всю жизнь…