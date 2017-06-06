В Новокузнецке сегодня открылась 24-я международная выставка технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг»

5000 экспонатов современного оборудования и инновационных разработок угледобывающей отрасли в одном месте. Сегодня на международной выставке «Уголь России и Майнинг╗ свою продукцию представили более 600 компаний из 24 стран мира. Причем 60% из них – новички. Но есть и те, кто принимает участие в выставке не первый год. Корпорация «АСИ» – ведущий российский разработчик и производитель электронных промышленных весов и информационных систем на их основе. Главный принцип работы компании – инновационный подход к созданию техники, исходя из требований современной промышленности.

Корпорация «АСИ» не только производит вагонные, автомобильные, конвейерные, крановые и многие другие измерительные приборы, но и обеспечивает полный производственный цикл – от разработки проекта, изготовления весового оборудования до строительства объекта «под ключ» с последующим сервисным обслуживанием. Продукция компании хорошо известна и применяется не только угледобывающими предприятиями, но и практически во всех отрослях промышленности: металлургической, энергетической, нефтяной и химической. В этом году на выставке участники представят и свои природоохранные разработки. В рамках Года экологии этот вопрос сейчас наиболее актуален.

Кузбасс не случайно стал площадкой для организации выставки. Почти 60% всего российского угля добывается именно у нас. А поставляется черное золото практически по всему миру. Только в прошлом году отгрузка кузбасского угля составила 123 миллиона тонн, а с начала этого года экспорт увеличился уже на 15%. И цифры эти будут только расти. В 2017 ввели в строй два угольных разреза, а в 2018 планируют пустить в эксплуатацию еще две шахты в Ленинск-Кузнецком и Новокузнецком районах. Это значит, что у кузбасских угольщиков достаточно опыта, чтобы поделиться им с зарубежными коллегами.

Международная выставка «Уголь России и Майнинг» завершится 9 июня.