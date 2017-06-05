В городах и районах области проверят правильность эксплуатации батутов

Как подчеркнула заместитель губернатора Елена Пахомова, наступили летние каникулы, а также приближаются массовые праздничные мероприятия, посвященные Дню России. Во избежание случаев травматизма детей, местным администрациям совместно с органами надзора поручено взять надувные уличные игровые комплексы под особый контроль.

Прежде всего, будет проверена законность установки батутов, наличие всех разрешительных документов. Проверяющие обратят особое внимание на надежность крепления всех элементов аттракционов.