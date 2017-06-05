Благотворительный проект «Лед для всех» стартовал в Кемерове

Организаторами выступили департамент молодежной политики и спорта и департамент образования и науки Кемеровской области.

Каждое воскресенье июня для 64 детей в возрасте от 8 до 16 лет тренеры центра спортивного мастерства «Энергия» будут проводить бесплатные занятия по катанию на коньках и основам хоккейной подготовки. По мнению специалистов, тренировки помогут сформировать у детей стремление к активному образу жизни, регулярным занятиям спортом, а также укрепить здоровье, развить навыки взаимодействия в команде, наладить дружеские контакты.