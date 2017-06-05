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Участники этнотуристической медиаэкспедиции «В Сибирь», проходящей по 4 регионам Сибири, прибыли в Кемерово

Другие новости от 05.06.2017

В насыщенном маршруте блогеров и журналистов – более 20 музеев, заповедников и национальных деревень. Путешественники проводят встречи с местными жителями, представителями общественных и молодежных организаций в сфере межнациональных отношений. Одна из задач поездки – изучение народов, проживающих на территории Кузбасса и поиск новых туристических направлений, которыми можно заинтересовать будущих путешественников.

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