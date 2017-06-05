Делегация Кузбасса приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме

Регион презентовал инвестиционный потенциал области и ряд перспективных проектов в реализацию которых планируется привлечь дополнительные инвестиции.

Делегация встретилась с руководством крупных зарубежных и отечественных компаний. По итогам встреч достигнуты договоренности по сотрудничеству в части приобретения элементной базы для тракторов, локализации в регионе производства металлоконструкций, организации выпуска стройсмесей. Рассмотрены вопросы модернизации медоборудования и совместного выпуска медпрепаратов, концессии в здравоохранении. Также участники встреч заинтересовались мерами поддержки инвесторов в кузбасских территориях опережающего развития и зонах экономического благоприятствования.