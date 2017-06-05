«Логика льда». Премьера спектакля о русском хоккее

На театральной сцене – как на стадионе: болельщики, фанатская атрибутика, кричалки, и даже продолжительность и количество действий, как в хоккее – два по 45 минут. Но это не матч. Это спектакль о хоккее с мячом. 6 месяцев работы над сценарием, 2 – репетиций. И вот премьера постановки, автором которой стал болельщик со стажем. Эрнст Горьковский уже 40 лет не расстается с хоккейным клубом «Кузбасс», поддерживая игроков на каждой игре и побывав с командой во всех уголках страны.

События в театральной постановке развиваются как на ледовой арене, так и на трибунах. В спектакле участвуют и профессиональные актеры, и обычные болельщики.

В зале люди, которые по-настоящему любят этот вид спорта: игроки, тренеры, болельщики. Каждая сцена вызывает яркий всплеск эмоций: аплодисменты, смех, слезы. Все, кто пришел, смогли пережить самые важные события клуба за полтора часа.

Сегодня ХК «Кузбасс» – один из сильнейших в стране. Хоккеисты на протяжении многих лет являются участниками и победителями соревнований высшего российского и международного уровней. А значит – история побед хоккейного Кузбасса обязательно продолжится.