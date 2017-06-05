«Кузбасский скарабей» в третий раз получил награду «Бренд Кузбасса» в номинации Производство целлюлозно-бумажной продукции

1 тонна переработанной макулатуры – 10 спасенных деревьев. За время своей работы «Кузбасский скарабей» спас от вырубки около 4 миллионов растений. Не зря предприятие уже третий год подряд получает награду «Бренд Кузбасса» в номинации производство целлюлозно-бумажной продукции. Это особенно актуально в Год экологии.

Предприятие перерабатывает 30 тысяч тонн макулатуры в год и производит свыше 25 тысяч тонн готовой продукции – бумаги и картона. Макулатура проходит 3 этапа подготовки для основного производства: роспуск, очистку, сгущение. Затем получившуюся массу прессуют, сушат и на выходе получаются огромные рулоны картона.

На этом модернизация не заканчивается. К 2019 году в рамках концепции индустриального парка «Кузбасский скарабей» планирует стать безотходным предприятием и начать переработку стрипленты, скотча, полиэтилена и даже проволоки.