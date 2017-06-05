Владимир Машков и Ангелина Вовк посетили Новокузнецк в рамках фестиваля «Кукла в детских руках»

Как преодолеть страх сцены и научится работать со зрителем? Для юных актеров, которые только начинают свой творческий путь, такие вопросы особенно актуальны. Об этом не понаслышке знает и народная артистка России Ангелина Вовк, которая в этом году решила провести для участников фестиваля настоящий урок мастерства.

Умение преодолеть волнение и выложиться на сцене на 100% – уже залог успеха. А заслуженные награды не заставят долго ждать. Начинающая артистка из Бийска Екатерина Зорина, исполнившая главную роль в постановке о Мухе-Цокотухе, не только помогла родному коллективу получить серебряного Петрушку – приз фестиваля за третье место, но и поразила членов жюри своей актерской игрой. Специальный приз – «Золотой львенок» от Владимира Машкова – стал для девушки настоящим сюрпризом.

«Золотого львенка» за лучшую мужскую актерскую игру получил Николай Десятов – участник театрального коллектива из Архангельска. В этом году труппа впервые принимает участие в фестивале. И дебют для новичков стал победным. Кроме специального приза, им удалось завоевать «Ситцевого Петрушку» и стать победителями конкурса.

«Кукла в детских руках» – площадка, которая позволяет начинающим юным артистам испытать свои актерские способности и перенять опыт заслуженных мастеров. Поэтому участие в фестивале для артистов – серьезный профессиональный старт.