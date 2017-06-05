139 малышей получили медальоны «Рожденному на Земле Кузнецкой»

Папа – Станислав, теперь уже старший сын – Семен. И не нарушая традиции, снова на С – маленькая София. Врачи считали, дата ее появления на свет – 10 июня. Но ждать больше, кажется, желания и терпения у этой малышки не было. Теперь первый день лета в этой семье – настоящий праздник детства.

Таких, как маленькая София, в Кузбассе в День защиты детей родилось еще 138. Больше всего новорождённых в Кемерове и Новокузнецке. И уже по традиции молодые мамы получили по 10 тысяч рублей и медальон «Рожденному на Земле Кузнецкой». В областном перинатальном центре 1 июня также стал многодетным днем.

По наблюдениям молодой мамы, ее новорожденная дочь София – очень солнечная. Правда, нас она, конечно, встретила тихо, даже под прицелом камеры просыпаться не собиралась. А какими эти дети могут стать в будущем? За ответом мы отправились к астрологу. Чтобы узнать, что звезды обещают малышам, рожденным в первый день лета.

Главного они уже добились. Ведь рядом с ними – бесконечно любящие мама и папа. И, возможно, уже завтра они соберутся дома всей семьей. А значит, это лето теперь уж точно будет самым солнечным.