В Международный день защиты детей в Кузбассе появились на свет 139 малышей – 61 девочка и 78 мальчиков

Больше всего новорождённых в Кемерове и Новокузнецке. По традиции в этот день проходит акция «Родился ребенок», в рамках которой женщины, родившие 1 июня, получат по 10 тыс. рублей и медальон «Рожденному на Земле Кузнецкой». Такие акции проводятся по инициативе губернатора с 2000 года. Они проходят пять раз в год: в День матери, на Новый год и Рождество, 8 Марта и в День защиты детей.