Кузбасс направит на подготовку к зиме 9 млрд рублей – на 2 млрд больше, чем в 2016 году

Об этом сообщил замгубернатора Дмитрий Кудряшов на областном совещании, посвященном итогам прохождения отопительного сезона и подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду. Особое внимание – на приведение в порядок внутриквартальных теплотрасс и разводящих водопроводов, на которых, в основном, происходят аварии. Предстоит обеспечить резервное электроснабжение котельных, укомплектовать неснижаемый аварийный запас.