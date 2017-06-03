Кузбасс направит на подготовку к зиме 9 млрд рублей – на 2 млрд больше, чем в 2016 году

Об этом сообщил замгубернатора Дмитрий Кудряшов на областном совещании, посвященном итогам прохождения отопительного сезона и подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду. Особое внимание – на приведение в порядок внутриквартальных теплотрасс и разводящих водопроводов, на которых, в основном, происходят аварии. Предстоит обеспечить резервное электроснабжение котельных, укомплектовать неснижаемый аварийный запас.
Кузбасс направит на подготовку к зиме 9 млрд рублей – на 2 млрд больше, чем в 2016 годуДругие новости от 03.06.2017
Актуально
- 03.06.17
Другие новости
В Международный день защиты детей в Кузбассе появились на свет 139 малышей – 61 девочка и 78 мальчиков
- 02.06.17
Готовим вместе
Коммунальщики и энергетики Кузбасса устраняют последствия урагана
В Кемерове состоялась торжественная отправка призывников, которые будут служить в Восточном военном округе
- 02.06.17
Актуальное интервью
В гостях Светлана Григорьева, директор журнала «Дорогое удовольствие»
В Мариинском районе ограничили посещение лесов из-за авиаобработки против сибирского шелкопряда
Находить и сохранять. В Беловском районе действует необычный школьный музей
В День защиты детей открыла десятый сезон Кемеровская детская железная дорога
Самый шумный и веселый день в году. Вчера отмечали Международный День защиты детей
Получил услугу – оплати: единое требование для всех потребителей газа, одно из условий договора с Поставщиком