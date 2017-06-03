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Кузбасс направит на подготовку к зиме 9 млрд рублей – на 2 млрд больше, чем в 2016 году

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Об этом сообщил замгубернатора Дмитрий Кудряшов на областном совещании, посвященном итогам прохождения отопительного сезона и подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду. Особое внимание – на приведение в порядок внутриквартальных теплотрасс и разводящих водопроводов, на которых, в основном, происходят аварии. Предстоит обеспечить резервное электроснабжение котельных, укомплектовать неснижаемый аварийный запас.

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