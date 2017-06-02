Самый шумный и веселый день в году. Вчера отмечали Международный День защиты детей

Праздничные программы проходили на улицах, в домах культуры, библиотеках. Только в областной столице работало больше 40 площадок.

В Областной клинической больнице скорой помощи имени Подгорбунского впервые решили отметить День защиты детей в бассейне вместе с Нептуном. Бог морей и океанов приготовил для юных ихтиандров спортивные испытания, с которыми они с легкостью справлялись. Ведь многие из них заплывы в центре «Осминожка» устраивают почти с рождения.

А те, кто любят больше рисовать, получили заслуженные подарки. В кузбасском парламенте подвели итоги областного экологического конкурса «Мир, в котором мы живем». Юные художники выразили свои мысли на холстах: как спасти нашу планету от загрязнения. Дошколята прислали рекордное количество работ – больше двух тысяч. 30 человек стали победителями, были учреждены также специальные номинации. Награждения провели и в территориях. Всем участникам конкурса вручили памятные дипломы и небольшие сувениры.

В Мысках праздник детства отметили фестивалем-конкурсом «Поющее перышко». Свои таланты показали воспитанники детских садов и вокальных студий. За калейдоскопом ярких номеров в зрительном зале наблюдали родители и педагоги.

С утра в городах работали и десятки уличных площадок. На улице Патриотов в областной столице устроили развлекательный бульвар. Здесь можно было пообщаться с домашними питомцами, сделать симпатичный аквагрим на лице, принять участие в подвижных играх. Детей развлекали дети. Аниматоры и волонтеры вышли на городские улицы ради счастливых улыбок своих сверстников.