Ленинск-Кузнецкий на несколько дней стал центром юношеской спортивной гимнастики

Здесь проходит традиционный турнир, посвященный международному Дню защиты детей. В город уже прибыли представители крупнейших центров гимнастики России, а так же команды Казахстана и Монголии. К ним присоединилась группа из Франции. Всего в соревнованиях участвует более 120 спортсменов. Спортсмены уже провели первую контрольную тренировку. Отметим, в разные годы в этих престижных стартах участвовали и нынешние лидеры мировой гимнастики. Среди них – Настя Ильянкова. Накануне она выиграла международные соревнования в Хорватии в упражнениях на брусьях. Победители турнира в Кузбассе будут известны уже в пятницу и субботу.
Ленинск-Кузнецкий на несколько дней стал центром юношеской спортивной гимнастикиДругие новости от 01.06.2017
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