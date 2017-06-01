Ленинск-Кузнецкий на несколько дней стал центром юношеской спортивной гимнастики

Здесь проходит традиционный турнир, посвященный международному Дню защиты детей. В город уже прибыли представители крупнейших центров гимнастики России, а так же команды Казахстана и Монголии. К ним присоединилась группа из Франции. Всего в соревнованиях участвует более 120 спортсменов. Спортсмены уже провели первую контрольную тренировку. Отметим, в разные годы в этих престижных стартах участвовали и нынешние лидеры мировой гимнастики. Среди них – Настя Ильянкова. Накануне она выиграла международные соревнования в Хорватии в упражнениях на брусьях. Победители турнира в Кузбассе будут известны уже в пятницу и субботу.