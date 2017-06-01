За январь-апрель индекс промпроизводства составил в Кузбассе 104% к соответствующему периоду 2016 года

По России этот показатель составляет 100,7%. Рост промышленного производства в регионе обеспечен наращиванием объемов отгрузки продукции угольной и металлургической промышленности, кокса и нефтепродуктов. Кроме того, выросло производство автотранспорта — в 2,5 раза, машин и оборудования — в 1,5 раза, электрооборудования, готовых металлических изделий, металлургической продукции.