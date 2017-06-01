Кемерово и Новокузнецк в разы увеличат объем дорожного ремонта в 2017 году

Нарастить его поможет приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». За сезон в Кемерове в рамках проекта будут отремонтированы 33 участка улично-дорожной сети, или более 60 км — это в два раза больше, чем в прошлом году. В Новокузнецке запланирован ремонт 35 объектов, намечено привести в порядок свыше 85 км проезжей части. За месяц реализации проекта уложены более 92 тыс. кв. м асфальта. Всего в 2017 году в двух крупнейших городах Кузбасса предусмотрено направить на ремонт в рамках проекта 2,5 млрд рублей. В целом же на строительство и ремонт региональных и муниципальных дорог Кузбасса по различным программам и проектам запланировано направить более 7,5 млрд рублей.
Кемерово и Новокузнецк в разы увеличат объем дорожного ремонта в 2017 годуДругие новости от 01.06.2017
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