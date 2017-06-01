В Мысках прошел областной конкурс профессионального мастерства среди консультантов Центров занятости населения

К профессиональным испытаниям консультанты центров занятости готовились не один день. Показать мастерство приехали специалисты из Киселевска, Междуреченска, Новокузнецка, Осинников, Прокопьевска, Белова.

Подобные испытания для сотрудников центров занятости уже проходили в Кузбассе в середине двухтысячных. В 2017-м конкурс решили возродить.

Знание работы с людьми в непростой жизненной ситуации участницы показали в тестовых заданиях и на практике. По итогам трех этапов первое место у специалиста из Мысков, на втором – конкурсантка из Междуреченска, третье заняла участница из Белова. За звание победителя финалистки будут бороться в областном центре.