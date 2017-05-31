25 лет Кузбасской торгово-промышленной палате отметили торжественным приемом в Музыкальном театре

На встречу пригласили всех членов КТПП, кузбасских предпринимателей и партнёров организации. Праздник получился двойным. Награды «Бренд Кузбасса» получили лучшие предприятия области.

25 лет плечом к плечу: бизнес, власть и общество. В переходные для страны годы, в 91-м, в Кузбассе организовали торгово-промышленную палату. Тогда в нее входили всего 29 предприятий, сегодня – более восьмисот. Большая бизнес-семья, где прежде всего, помогают развитию малого и среднего предпринимательства.

Благодаря поддержке торгово-промышленной палаты в Кузбассе стали развиваться новые для региона отрасли: туризм, агросектор, инвестиционное машиностроение, углехимия, нефтепереработка. В 2007 году администрация области делегировала КТПП ведение внешнеэкономических вопросов от региона.

За годы существования торгово-промышленная палата стала экспертной площадкой признания высокого качества кузбасских товаров и услуг. Сегодня вновь подводили итоги конкурса «Бренд Кузбасса». Стоматологическая клиника «Алена» в 3 раз получила эту награду. И заслуженно. Ведь здесь лечат «без боли и страха», используя современные разработки и новейшее оборудование. В стоматологии не работают по принципу залечить, чтобы больше заработать. Главное – это разобраться в проблемах каждого, несмотря на большой поток пациентов, и реально помочь человеку. Сначала обследование на компьютерном томографе, затем врач показывает все «больные» места и после – совместное обсуждение плана лечения. Чтобы профессиональные и добрые доктора успевали принимать всех желающих, в 2015 был открыт еще один филиал на Гагарина, 49.

За 17 лет награды «Бренд Кузбасса» получили более 2000 предприятий. А торгово-промышленная палата, которая призвана защищать интересы бизнеса, в настоящее время стала одной из крупнейших за Уралом.