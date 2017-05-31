Первые открытые областные соревнования на призы Федерации плавания Кузбасса стартовали сегодня в Кемерове

Красноярск, Казань, Новосибирск, Томск, Анжеро-Судженск, Кемерово, Новокузнецк… Это лишь небольшая часть географии участников Всероссийских соревнований, в которых за свои призы борются юноши и девушки 2002-2004 городов рождения и старше. Турнир на призы Федерации плавания Кузбасса проходит впервые, но опыт проведения подобных состязаний уже есть.

50 метров брасом, 200 на спине, 400 баттерфляем. Каждый сам за себя, командных наград нет, только индивидуальные. Одни пытаются установить рекорд, другие на турнире такого масштаба делают первые прыжки в воду. 6 человек, которые покажут лучшее время в отборочном этапе, сразятся в финале. На старт, внимание, поплыли!

32 секунды. Заплыв окончен. Разбор полетов. В плавании есть свои секреты, которые могут принести победу: сильный толчок от бортика, свободные движения в воде и самое главное – правильное дыхание.

Напряжение не только на воде, но и за ее приделами. Каждый готовиться к заплыву по-своему. Чтобы не получить травму – разогреваются, чтобы успокоится – слушают музыку и, как ни странно, больше общаются. Не с психологом. С друзьями по команде.

Судя по числу болельщиков на трибунах, в Кузбассе этот вид спорта любят. Поддержать кузбасских пловцов может каждый. Соревнования продлятся еще два дня.