Мусорный полигон в центре города. В Новокузнецке появилась очередная стихийная свалка

Небольшой гаражный кооператив в самом центре Новокузнецка. Мусор здесь лежит практически на каждом шагу. А на окраине из отходов образовалась настоящая свалка, которая из-за внушительных размеров блокирует путь к нескольким гаражам.

Отыскать виновников оказалось, как ни странно, просто. Часть мусора принадлежит торговой сети. На это указывают найденные экологами «улики» – фирменные пакеты, мешки, запакованные скотчем с логотипом компании, а также выброшенная документация.

Теперь виновников несанкционированной свалки ждет административное наказание. Денежные штрафы за нарушение природоохранного законодательства составляют от тридцати до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

Но бывает и так, что несанкционированные свалки устраивают не предприятия, а перевозчики мусора, которые не имеют даже лицензии. В таких случаях экологи рекомендуют перед тем, как нанять грузоперевозчика, проверить его документы. А после вывоза мусора запросить акт о доставке отходов на полигон.

Помочь экологам может каждый новокузнечанин, сообщив о несанкционированной свалке в комитет окружающей среды или сотрудникам общественной экологической полиции. Каждый сигнал специалисты обещают проверить.