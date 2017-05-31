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Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

В Кузбассе лишились лицензий 16 недропользователей

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Ещё у 17 нарушителей идет изъятие лицензий, 14 – оштрафованы, 17 – предупреждены. По поручению губернатора департамент природных ресурсов и экологии проанализировал, как предприятия, добывающие стройматериал, выполняют условия использования участков. Типичные нарушения – ведение работ без проекта, обнаружены также организации, которые после получения лицензии так и не приступили к добыче.

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