В Кузбассе лишились лицензий 16 недропользователей

Ещё у 17 нарушителей идет изъятие лицензий, 14 – оштрафованы, 17 – предупреждены. По поручению губернатора департамент природных ресурсов и экологии проанализировал, как предприятия, добывающие стройматериал, выполняют условия использования участков. Типичные нарушения – ведение работ без проекта, обнаружены также организации, которые после получения лицензии так и не приступили к добыче.