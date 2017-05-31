В Кузбассе лишились лицензий 16 недропользователей

Ещё у 17 нарушителей идет изъятие лицензий, 14 – оштрафованы, 17 – предупреждены. По поручению губернатора департамент природных ресурсов и экологии проанализировал, как предприятия, добывающие стройматериал, выполняют условия использования участков. Типичные нарушения – ведение работ без проекта, обнаружены также организации, которые после получения лицензии так и не приступили к добыче.
В Кузбассе лишились лицензий 16 недропользователейДругие новости от 31.05.2017
Актуально
- 31.05.17
Включайся
Новокузнецкий «Металлург» планирует подать заявку на участие в ВХЛ
Владимир Путин объявил в России десятилетие детства. С 2018 по 2027 годы
Между ними проскочила не любовная искра, а меховые шорты. История любви от участников акции «Счастье – есть!»
В центре Кемерова обвалилась часть фасада балкона в жилом доме
- 30.05.17
Другие новости
Почему скорая иногда нескорая? В Кемерове прошел совместный рейд ГИБДД и скорой помощи