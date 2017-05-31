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Авиарейсов из Кемерово в Москву станет больше

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Депутат Госдумы от Кузбасса Антон Горелкин предложил ввести дополнительный вечерний авиарейс из кемеровского аэропорта. С этой просьбой он обратился к министру транспорта Максиму Соколову и руководителям нескольких крупнейших авиакомпаний России.

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