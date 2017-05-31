Авиарейсов из Кемерово в Москву станет больше

Депутат Госдумы от Кузбасса Антон Горелкин предложил ввести дополнительный вечерний авиарейс из кемеровского аэропорта. С этой просьбой он обратился к министру транспорта Максиму Соколову и руководителям нескольких крупнейших авиакомпаний России.