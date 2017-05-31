Владимир Путин объявил в России десятилетие детства. С 2018 по 2027 годы

За это время предполагается усовершенствовать государственную политику в сфере защиты детства с учетом результатов, которые были достигнуты в ходе реализации Национальной стратегии действия, сообщает пресс-служба Кремля.

На защиту детства направлен и закон Яровой о «группах смерти» принятый Госдумой накануне. Теперь за склонение несовершеннолетних к суициду, в том числе в социальных сетях, можно получить шесть лет. Напомним, законопроект был внесён в парламент в марте 2017 года. Инициативу поддержал президент России, пояснивший: пропаганда суицида среди подростков нацелена на детей с неокрепшей психикой и тех, кто находится в трудной жизненной ситуации.