Между ними проскочила не любовная искра, а меховые шорты. История любви от участников акции «Счастье – есть!»

История знакомства Романа и Майи началась нестандартно. Простому сибирскому парню очень нужны были меховые шорты. Да, да! Вот такая интересная вещь понадобилась в гардеробе. Для фотосессии. Заказать решил в мастерской. Девушка Майя обещала сделать все качественно и в срок.

Рабочие отношения перешли в романтические. Все закрутилось быстро. Майя знала, что Роман младше ее, но не думала, что на целых 11 лет.

В августе ребята планируют свадьбу. А тот календарь с меховыми шортами хранят дома и называют своим купидоном. Это еще одна история любви в СТС-копилке. Всего их больше 50. О самых интересных парах мы расскажем в наших эфирах. Вы еще успеваете отправить заявку для участия в акции «Счастье – есть!» по адресу ctc-kuzbass.ru/schaste-est.

Три пары финалистов выберите вы, наши зрители, с помощью интернет-голосования. Решающее испытание – за нами. И только одна пара будет вкусно есть, ведь у них точно счастье – есть!